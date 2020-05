Fodor Zsóka is, mint minden művész munka nélkül maradt a koronavírus miatt. A színésznő a tartalékait éli fel.

„Nagyon szeretek egyedül lenni, tévézni, olvasni. Rengeteg kazettám van, amit nem volt időm megnézni, most hajnalban felébredek, megreggelizek, beteszek egy kazettát, visszaalszom, utána sétálok a Mecsekben egy hatalmasat. Most tudtam meg, hogy milyen lesz majd egyszer a nyugdíjas életem. (...) Most, aki nem tett félre pénzt, az nagyon megérzi. (...) Az a remény is éltet, hogy az elmaradt előadásokat majd pótoljuk majd októberben" - írta meg az Origó.