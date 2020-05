Zámbó Jimmy életében 12 albumot adott ki, majd 2001-ben bekövetkezett hirtelen halála után újabb 12 lemez jelent meg, melyek szintén a listák élére kerültek. Ám kiderült, nem kevés olyan hangfelvételt tart elzárva barátja, Jankai Béla, amit még senki sem hallott.

„Jimmyvel a nyolcvanas évektől együtt dolgoztunk. Segítettem a hangszerelésben, a felvételekben, szinte mindig együtt dolgoztunk a stúdióban. Sok közös élményünk volt, rengeteg olyan is, amelyekről csak kevesen tudnak" – mesélte a Blikknek Jankai Béla.

Ezekből sok dal meg is jelent a halála után, viszont van nagyjából 50-60 CD-nyi anyag, ami egy széfben lapul, feldolgozások, ötletelések, instrukciók, improvizációk, gyakorlások, saját dalkezdemények hallhatóak rajtuk. Jankai Béla a Király halála után azonnal a stúdióba ment, mert nem szerette volna, hogy illetéktelen kezekbe kerüljenek.„Jimmy sokszor az angol nyelvű daloknál csak halandzsázva énekelt, és a felvételeken elhangzanak viccek, káromkodások is" – mondta Jankai.



A felvételek eszmei értéke milliókban mérhető, néhány dal hallgatható állapotban van, de a zenész egykori jó barátja nem tervezi eladni.

Jimmiy fia, Krisztián szerint jó helyen vannak a hanganyagok, és egyet ért azzal, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra. Ő maga szívesen belehallgat a régi felvételekbe, ha rossz kedve van, de szerinte ezek nem tartoznak másra.

„Amikor apuék bementek a stúdióba, ittak egy-két pohár italt, és bekapcsolt mikrofon mellett kezdtek hülyéskedni. Na, azok igazán viccesek még visszahallgatva is! Ugratták egymást, káromkodtak, mulatóst énekeltek, és bár nagyon szerethető pillanatok ezek, soha nem engedném, hogy bárhol megjelenjenek."