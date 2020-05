Fokozatosan nő a gyógyult betegek száma, az új fertőzötteké pedig egyre kevesebb. Az operatív törzs szerint lassan fellélegezhetünk, de továbbra is óvatosnak kell lennünk, és betartani az óvintézkedéseket.

A járvány kezdete óta eddig 3410 fő az igazoltan fertőzött koronavírusos betegek száma, ebből már 1287-en meggyógyultak. Egyre kevesebb a kórházi ápolásra szoruló fertőzött is.

Müller Cecília arra figyelmeztet, a vírus még továbbra is jelen van, ezért a higiéniai szabályokat be kell tartanunk.

Viszont hétfőtől újabb egészségügyi ellátások lesznek visszavezetve.

A fekvőbeteg ellátásban a műtétekre lassan sor kerülhet, illetve további cél a krónikus ellátások fokozatos elvégzése. Ezeket előzetes bejelentkezésnek és orvosi döntésnek kell megelőznie. Müller Cecília a sajtótájékoztatón elmondta, intenzív ágyak fenntartására továbbra is szükség van.

A kúraszerű ellátások is folytatódhatnak, de a fertőzés-gyanúra oda kell figyelni. Továbbá a szív- és érrendszeri betegek kezelése elsőbbséget élvez. Az intézkedéseket kéthetes ütemben állandóan felülvizsgálják majd.