Lovasi András valamivel több mint egy éve balesetezett autójával. A zenész a piros jelzés ellenére behajtott a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésébe, ahol összeütközött egy rendőrautóval, amelynek egy harmadik autó is nekicsapódott. Lovasi András már akkor kijelentette, vállalja a felelősséget a balesetért, amelyben az egyik rendőr komolyan megsérült: eltört a kulcscsontja, valamint több foga is kitört. Az ügyészség egy év után vádat emelt.

"A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádiratot nyújtott be közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A vádirat szerint a vádlott a több másodperce piros jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe és okozott balesetet, amelyben két személy zúzódást és csonttörést szenvedett. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján, büntetővégzésben – szabjon ki pénzbüntetést és határozott időre tiltsa el a vádlottat a közúti járművezetéstől" - írta a Blikknek Rab Ferenc a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

Lovasi András korábban megpróbált peren kívül megegyezni a baleset sérültjeivel, de erre nem kapott lehetőséget. A gyanúsított közvetítői, mediációs eljárás lefolytatását kérte, az ügyészség ezt azonban a büntetőeljárási törvény alapján nem tartotta indokoltnak, így az indítványt elutasította" - írta korábban az ügyészség. Egy jogi szakértő elmondta, milyen esetben döntenek így. "Az, hogy az ügyészség ezt az indítványt elutasította, arra enged következtetni, hogy büntetést szeretne kiszabni és az egyszerű jóvátétel, amelyet a vétkességét beismerő fél a sértett kárpótlásaként kínál, nem elegendő kompenzáció" - mondta az ügytől független ügyvéd, dr. Szilágyi Roland.

Lovasi András leszögezte, az állaspontja nem változott a balesettel kapcsolatban. "Nem változott az álláspontom ahhoz képest, ami egy éve, a baleset után is volt. A felelősségemet elismerem. Várom az ügyben az ítéletet, és bármi is lesz az, elfogadom" - mondta.

