100. adásán is túl van az Exatlon Hungary második évada, ami tele van belső viszályokkal, főleg a Kihívók táborában. A kékek közül Bogit kezdték ki társai, aki teljesen kikészült.

Hetek óta tart a kékek belső háborúja, amiben Bogi az ellenség. Ez a balhé rányomja a bélyegét a csapat teljesítményére is.

Bogi teljesen összeomlott és hiába kerültek újra a luxusvillába, ő elvonul és kerüli társait.

"Az elmúlt napokban úgy éreztem, hogy nemcsak csapatszinten nem jönnek össze a dolgok, de az egyéni teljesítményem is gyengült, nem sikerült pontot hoznom. Most viszont új lendülettel indultam neki a hétnek, és szerintem a csapat is, ezt jó volt látni, próbálok ebből erőt meríteni. Görcsbe rándul a gyomrom, ha együtt kell lenni a többiekkel, mert állandóan megy a beszólogatás. Napok óta nem alszom, lelkileg belefáradtam ebbe" - írta meg a Blikk Bogi szavait.