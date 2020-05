A pénzügyminiszter egy videót is megosztott a Facebook oldalán, melyben a Szent Ferenc kórház felújításáról és bővítéséről beszélt. Valamint azt is elárulta, hogy hazaengedték az utolsó koronavírusos beteget a Szent Ferenc Kórházból. "Új épületszárnnyal bővült a II. kerületi Szent Ferenc Kórház, kapacitása ezzel megkétszereződött. Nemrég az utolsó koronavírusos gyógyult beteget is hazaengedték, és felkészültek az esetleges második hullámra" - írta videóhoz Varga Mihály.