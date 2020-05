Nem jó hírről számolt be Kóbor János, az együttesre nagyon rossz hatással van a járvány. Az Omegának akár vége is lehet, ha ősszel jön egy második hullám.

Öt éven át készült Testamentum című dupla albumuk, ami áprilisban jelent volna meg, ám ezt meghiúsította a vírus. Angol és német nyelvű verzió is született, és az Omega-bort is már bepalackozták. Elkezdték volna szervezni a külföldi turnét is, amikor beütött a baj.

„Az Omega végét jelentheti, ha a járványnak ősszel lesz egy második hulláma.Mi, 'régiek' már abban a korban vagyunk, amikor hatványozottan dolgozik ellenünk az idő. Még lendületben vagyunk, de ez sajnos mulandó. Márciusban fejeztük be az új lemez felvételeit, de ha a következő fél évben nem tudunk színpadra lépni, utána aligha tudunk majd megfelelni az elvárásainknak. Bízunk a koncertezés folytatásában, ugyanakkor aggodalmaskodunk is" – mondta Kóbor János a Blikknek.

A lemez megjelenését átütemezték szeptember 23-ra az együttes 1962-es első fellépésnek évfordulójára. Abban bíznak, ez a dátum szerencsét hoz.

„Sajnálnánk, ha ennek idén vége lenne. Reméljük, velünk folytatódik az a bizonyos show, de ebben a vírusos pakliban az is benne van, hogy ezzel a lemezzel és ezzel a borral búcsúzunk" – tette hozzá Kóbor.

Menedzserük elmondta, komoly kieséssel járt számukra a járvány, hiszen 18 külföldi koncertet kellett lemondani, ami százmilliós nagyságrendű veszteséget jelent.