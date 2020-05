Szép lassan tér vissza az élet a régi kerékvágásba. A kormány újabb enyhítéseket vezet be hétvégétől a fővárosban is.

Péntek éjféltől megnyithatnak Budapesten is a vendéglátóhelyek zárt terei, tehát már nem csak a teraszokon, kerthelységekben lehet tartózkodni, mivel a vidéki szabályok lépnek érvénybe a fővárosban is – írta a Ripost.

Ezen kívül újra kinyithatnak a mozik és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.

Vidéken május 18-tól már a zárt terekben is lehet tartózkodni az éttermekben, bárokban, azonban a biztonsági szabályokat be kell tartani: maszkviselés és a másfél méteres távolság megtartása. Ugyanez lesz érvényes Budapestre is.