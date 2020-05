A Gyöngyöspatán élő Baranyi családot sosem vetette fel a pénz. Heléna és Tamás 8 gyermeket nevelt fel viszonylagos szerény körülmények között. Tamás kőművesként végzett a középiskolában, ám a szakmájában nem sokat dolgozott, inkább amolyan "mindenes emberként" híresült el a településen. Heléna pedig javarészt otthon volt a gyerekekkel, de az önkormányzatnál gyakran vállalt közmunkát.

Noha nem volt mindig bőség az étkező asztalon, a Baranyi család boldogságban élte életét, és a törvénnyel sem álltak soha szemben. Mindennapjaik akkor változtak meg, mikor egy kaparós sorsjeggyel 25 millió forintot nyertek.

"Vásároltam egy Szuperbankó nevű kaparós sorsjegyet, és alig hittem a szememnek, amikor megláttam az összeget. 25 millió forinttal lettünk gazdagabbak. Azonnal hazasiettem a férjemhez, és már tudtuk, hogy jobbra fordul a sorsunk" - mesélte a Borsnak az asszony. Tamás szerint a pénzt a Jóistentől kapták:

"Én nélkülözésben nőttem fel, hiszen 13-an voltunk testvérek. Talán ennek is köszönhető, hogy meg tudom becsülni a mostani helyzetünket. 12 millió forintért vettünk egy házat, amit én újítottam fel a két kezemmel. A kissé dohos pincét is lakhatóvá tettük, leköveztem, és bent is bevezettem a vizet. Gyönyörű fürdőszobát alakítottam ki, igaz, az asszony most a zuhanyfülke helyett inkább egy sarokkádat szeretne. Megérdemli. A legnagyobb luxus, amit megengedtünk magunknak, hogy négyszázezer forintért vettünk egy nagy képernyős televíziót" - fejtette ki.

A családnak még maradt 8 millió forintja, most azon gondolkodnak, milyen vállalkozásba fektessék be.