Július végéig idén ötmilliárd palántát ültetnek el a Zöld örökség elnevezésű kezdeményezés keretében. Ahmed Ali Abij etióp miniszterelnök is részt vett az idei ültetési kampány kezdetén, a környezetvédelmi világnapon.

A mintegy 105 millió lakosú Etiópia lélekszáma gyorsan növekszik. Az ország gazdasági növekedése is jelentős. Az ENSZ szerint azonban Etiópia továbbra is a világ elmaradott országai közé tartozik, amely érzékenyebb a klímaváltozásra. Olyan jelentős környezeti problémákkal kell szembenéznie az országnak, mint a talajerózió, erdőirtás, elsivatagosodás, ismétlődő aszályok, árvizek, valamint a víz- és levegőszennyezés.

Tavaly az ország minden régiójában elkezdték a faültetést. A közintézményeket és az iskolákat is bezárták emiatt. A célkitűzés négymilliárd fa elültetése volt. A felelős minisztérium szerint a palánták 84 százaléka maradt és erősödött meg.

A kelet-afrikai ország területének 35 százalékát borították erdők a 20. században, ám a 2000-es évekre ez a terület alig 4 százalékra zsugorodott.

Forrás: MTI