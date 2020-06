Az énekesnő édesanyja brit, apukája pedig nevisi származású, így az egzotikus külsejű Mel B-t sokszor bántották gyerekkorában a bőrszíne miatt. Először az iskolában szerzett negatív tapasztalatokat, ugyanis különböző jelzőket aggattak rá, mint például a „paki", a „rézbőrű" vagy a "néger". Többször előfordult, hogy hazáig kellett futnia gonosz osztálytársai miatt.

„Hazáig üldöztek, és üvöltözték rám ezeket a jelzőket. Meg is tanultam gyorsabban futni. Később futóversenyeket nyertem a sportnapon, mert már kiskoromban kikupálódtam ezen a terén." – mesélte az énekesnő.

Háromgyerekes anyukaként lányait is félti ezektől a hatásoktól, de igyekszik minél többet beszélni a témáról velük, illetve megtanítani nekik, hogy soha ne ítélkezzenek mások felett – írta meg a Mirror.

"Gyakran beszélgetek a barátaimmal a rasszizmusról, aminek létezését sokan nem is veszik tudomásul. Pedig tény, hogy az Egyesült Királyságban egy fekete férfi négyszer nagyobb eséllyel lesz kirekesztve az iskolában, mint egy fehér férfi, és 40-szer nagyobb eséllyel állítják elő a rendőrségen." – mesélte a Spice Girls énekesnője.