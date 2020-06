Elnézést kérek.A húszas nagyságrendű újságírói és tv-s megkeresés visszautasítása miatt.A szurkolói, ismerősi, baráti részvétnyilvánításokra adott szűkös válaszok miatt. A gondolataim kavargása miatt.Próbálok most valamit reagálni, összeszedni magam, remegő lábakkal, torok- és fejfájással, könnyekkel küszködve, rövidet és személyeset.Minden óriási bajnokunk elvesztése hatalmas fájdalom, de ez az űr most elképesztő...Benedek Tibi. Közel húsz évig a legnagyobb személyisége a világ vízilabdázásának és a magyar sportéletnek.BENEDEK-TIBI!16 évesen szurkolóként ezt üvöltöttem én is a teltházas Komjádiban a Gólkirálynak.Aztán a válogatottnál, kereten kívüli meghívottként remegtem, ha véletlenül csak rám néztél, mint a Nemzeti Csapat Vezére.19 évesen a jobbszélen Harcostársaddá válhattam neked, a világ legjobb balkezesének.23 évesen együtt állhattam fel Veled, a Bajnokkal az olimpiai dobogó legfelső fokára.27 évesen végre klubtársad is lehettem, naponta láthattam a csodát.Irányítottál minket évekig Csapatkapitányként higgadtan, tiszta szívvel.Elmondhatatlan és tisztelettel teli aura vett körül. A víz is mindig habzott körülötted, mert győzni akartál, minden másodpercben.Mesterként két generációnak is utat adtál a kezébe válogatott és klubszinten egyaránt.Gólkirály.Bajnok.Harcos.Bajtárs.Példakép.Vezér.Csapatkapitány.Mester.És a legfontosabbak: Gyermek, Férj, Apa, Barát.Minden magyar ember és a világ összes vízilabdázója csak tanulhat Tőled, felnézhet Rád.Soha, senki nem fog megközelíteni sem!Egyedül több vagy az emberek és a sportvilág számára, mint amit el lehet mondani szavakkal. Most már semmi sem lehet olyan, mint eddig volt...Felfoghatatlan, érthetetlen, kifejezhetetlen... nem hiszem el! Tibi, pótolhatatlan vagy!!! - írta Kiss Gergely.