Kozsót volt alkalmazottja jelentette fel áramlopás miatt, eljárás is indult a zenész ellen. Az Elektromos Művek még egy volt rendőrt is bevetett az ellenőrzések során, aki a bírósági tárgyaláson beszélt arról, hogyan zajlott a látogatásuk a teázóban.

"Mivel kiemelt közszereplőről van szó, rendőri múltam miatt küldtek oda kezelni a helyzetet, ha valamilyen incidens lenne. De nem volt, viszont többször el kellett magyarázni Kozsónak, miért vagyunk ott. Felfogta, de úgy viselkedett, mint valami szellemi fogyatékos. Rappelt nekünk, majd elmondta, hogy ő többször meghalt már" - mondta a magánnyomozó, aki azt is elárulta, nem látta őszintének a zenészt.

A vádirat szerint a teaházban 1,7 millió forint értékben loptak áramot, ami mostanáig sem fizetett ki senki. A bíróság előtt az egykori alkalmazott arról beszélt, hogy Kozso mindenen spórolni akart, a márőórákhoz pedig senki nem mehetett Kozsón kívül.

A perben tanúskodó mérésügyi technikus a bíróságon elmondta, a szolgáltatóhoz hetekkel korábban érkezett lakossági bejelentés alapján vonultak ki Kozso egykori teaházához. "Azért szerelték le és vizsgálták be a fogyasztásmérőt, mert ránézésre is hamis volt a rajta lévő plomba, a hivatalosan felszerelt 3 darab 25 amperes kismegszakítót pedig 50-esekre cserélte valaki, hogy bírja a hálózat a sok fogyasztást" - idézi a szakembert a Blikk.

