A kínai pár egy internetes oldalon talált rá a házaspárra, akiknek nem lehetett saját gyereke, ezért megállapodtak velük, hogy 2,5 millió forintnak megfelelő összegért eladják nekik születendő fiúkat – írja a Daily Star.

Csong és Wang úgy gondolták, nincs elég pénzük felnevelni a gyereket, így jobb élete lesz neki más szülőkkel.

Ám a kínai pár drogokra és mobiltelefonokra költötte a pénzt, egy szállodai szobában találtak rájuk kiütve a metamfetamintól. Már korábban is figyelték őket a kábítószerek miatt, most viszont az emberkereskedésre is fény derült. Kiderült, hogy rendszeresen fogyasztottak drogot, az anya még a terhessége alatt is.

A kisfiút jelenleg a nagyszülők nevelik, mivel a pár 5 illetve 6 év börtönbüntetést kapott.