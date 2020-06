Kevesen gondolnák Nagy Feróról, hogy igazán lágyszívű nagypapa, aki az unokái kedvéért bármikor bohócot csinál magából. Ha a játék megköveteli, kúszik-mászik a földön, de órák hosszat képes egy helyben ülve babázni a másfél éves Alízzal vagy kisautózni a három és fél éves Patrikkal. A ragaszkodás kölcsönös: a két kicsi megállás nélkül csüng a nagyapján.

„Patrik heti két napot tölt nálunk, Botond fiamék Pomázról hozzák át. De a kis Alíz itt volt karnyújtásnyira, hiszen a fiam, Hunor és a kis menyem, Dorina egy telken éltek velünk, egészen mostanáig. Éppen költözés előtt állnak." – mesélte Feró a holnap megjelenő HOT!-ban.

„Minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, természetesen én is, szóval örülök, hogy gyarapodnak, növekednek, és hogy lesz egy saját igazi otthonuk. De azért be kell valljam, furcsa lesz, hogy ketten maradunk a mamával."

A magazinban az is kiderül, hogy mit enged meg Feró az unokáknak és mit nem, valamint az is, hogy miért szoktak rászólni a rockerre a fiai.