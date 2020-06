Kemény Dénes, az olimpikon egykori mestere az RTL Híradónak mesélt Benedek Tibor hozzáállásáról:

A Tibi ebben is Tibi volt, nagy akarattal, nagy önbizalommal, sokáig nem is hitte el, hogy beteg, és ezt nagyon pozitív jelnek tulajdonítottam, hiszen sok olyan betegség van, amiből csak azok gyógyulnak ki, akik nem erősítik magukban a betegségtudatot. Tibor is úgy állt hozzá a műtét után, hogy száztíz százalékosan meg fog gyógyulni. Jól is tette. Lényegesen hosszabban vitte ez előre, mint az ilyen típusú betegségeknél ez szokás. Ő egy spártai harcos volt – idézte a HOT! magazin.