Az Újpalota csevegő Facebook csoport tagjai megdöbbentő infókat osztanak meg egymással: mint kiderült, a településen már a '70-es években is feltűnően sok volt az öngyilkos eset. Nem véletlen, hogy a helységet egymás között Szöcske-telepnek is nevezik, hiszen itt történik meg leggyakrabban, hogy valaki kiugrik az ablakból és meghal.

"Nem vagyok újpalotai, de a 70-es évek végén ott dolgoztam. Egyszer hallottam egy öngyilkosságról, amikor egy napközis csoport gyerekei mellé vetette ki magát valaki az ablakból. Néhány éve pedig a toronyházból ugrott ki egy anyuka a kislányával. De nem szeretnék ettől jobban belemerülni, mert engem is felzaklat a téma" - mesélte a csoport egyik tagja a Borsnak.

Sajnos azonban a közelmúltból is hallani hasonló esetekről. Egy idősebb férfi is kiugrott az Erdőkerülő utca egyik tízemeletes házából, melyről egy helyi hírportál is írt. Az oldalon is az olvasható, hogy látványosan sokan ugranak ki ablakokból és vetnek véget az életüknek.