A 15 éves érdi lány osztályfőnöke értesítette a szülőket arról, hogy a lány nem jelent meg az üzletben, ahol a nyári gyakorlatát tölti. A fiatal édesanyja és édesapja a gyermekük keresésére indultak, de sehol nem találták őt. Délután a lány udvarlója értesítette a szülőket arról, hogy rátalált a lányra, akit megerőszakoltak. A rendőrség közleménye szerint nekik is a 16 éves fiú tett bejelentést az esetről.

A szülők a helyszínre siettek, ahol a lány maga elé meredve ült, kérdésekre sem tudott válaszolni.

Legszívesebben ordítottam volna, széttépni azt az embert, aki ezt tette a kislányommal" - mondta az édesapa, de a történet itt nem ért véget.

A lányt orvosi vizsgálatoknak vetették alá, miközben a nyomozók próbáltak minden erejükkel kideríteni minden részletet az esetről, így derült fény arra, hogy a történetet csak kitalálták, mert a tinik nem akarták, hogy mindenki megtudja: együtt töltötték a napot, és le is feküdtek egymással, Ezután a lány még palacsintát is sütött a fiúnak.

"A kislányom románca négy napja kezdődött. Ez a fiú ötödikes kora óta ismeri a gyerekemet, egyszerűen odament az iskolai bizonyítványosztáson a kislányomhoz, megcsókolta, aztán onnantól egy pár lettek. És itt véget is ért a nagy szerelem, ugyanis a kislányom vallomása alapján akár börtönbe is csukhatják a srácot" - mondta a Blikknek az anya. A nyomozók most arra keresik a választ, történt-e erőszak" - közölte még az anya és azt is hozzátette, a fiú szerint közös beleegyezéssel történt az együttlét, de a nő azt állítja, lányuk az első alkalommal nem akarta, tiltakozott, de hiába.

A rendőrség közleménye szerint azonban "közösen találták ki az emberrablós történetet, hogy ne derüljön ki, az egész napot együtt töltötték. Hogy meséjük még hihetőbb legyen a lány megszaggatta ruháját, összekoszolta magát az úton talált porral, még a haját is összekócolta, a testén lévő hámsérüléseket együtt okozták" - írták.