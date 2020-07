Ahogy azt korábban megírtuk, júniusban született meg Kovács Dorottya és Tokár Tomi kisfia. A híres édesapa egy megható fotóval közölte az örömhírt a közösségi oldalán, a rajongók nagy boldogságára.

Most pedig a friss édesanya posztolt egy képet, amelyhez néhány sorban az anyaságról írt, illetve az eddig szerzett tapasztalairól.

"Még csak alig két hete vagyok anya, de már most rengeteget tanultam, hogyan is optimalizálhatom a napi teendőket. Megtanultam például egyszerre több dolgot is csinálni, például egyszerre szőrteleníteni, vasalni és cumisüveget melegíteni. Persze még mindig van ezen csiszolnivaló, de gyakorlat teszi a mestert" - írja a szépséges édesanya.