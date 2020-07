Egy nő lányával ment be a rendőrségre az indiai Utter Pradeshi Deoriban, hogy egy a földüket érintő ügyről tárgyaljanak. Mindketten beültek Bhishmpal Singh Yadav felügyelő irodájába, és elkezdtek a szóban forgó témáról beszélni, amikor is arra lettek figyelmesek, hogy a rendőr magához nyúl.

A történtekről a fiatal lány készített egy videofelvételt, ami hamar elterjedt, és felkapta a sajtó az ügyet – írta a The Print.

Erre reagálva az Uttar Pradesh kapitányság főigazgatója elmondta:

„Elítélem Bhishmpal felügyelő szégyenteljes és megbocsáthatatlan viselkedését."

A felügyelőt azóta elbocsátották az állásából, letartóztatták, és vádat emeltek ellene.