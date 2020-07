"Egy Szegedhez közeli szabadidőparkban, szabadnapos mentődolgozók látják el vízimentőként a fürdőzők védelmét. Így történt ez ma is, amikor azt jelezték a mentőápolónak, hogy egy férfi merült el a mélyvízben. Bajtársunk olimpikonokat megszégyenítő gyorsasággal futott végig a parton, majd úszott be a bajbajutottért, akit ekkor már maga sem látott. A fürdőzők olyan jól instruálták az életmentőt, hogy azonnal megtalálta a vízben a magatehetetlen férfit és kihúzta a partra. A rutinos szakember gyorsan megvizsgálta a beteget, akinél nem tapasztalt légzést és azonnal újraélesztésbe kezdett, amibe a fürdőzőket is bevonta. Közben a Szegedi Mentésirányítás több egységet is riasztott segítségül, akik perceken belül emelt szinten folytatták az ellátást. Az időben megkezdett életmentésnek köszönhetően, az újraélesztett fürdőzőt végül a szentesi mentőhelikopter bajtársai stabil állapotban szállíthatták kórházba. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!"

-írták a posztban.