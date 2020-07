A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló, szerdától hatályos kormányrendelet a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolja az államokat, és ennek megfelelően rendelkezik az onnan érkezők határátlépésének korlátozásáról.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az intézkedést vasárnapi tájékoztatóján azzal indokolta: a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzöttségi adatokat az országhatárokon kívül is, és a környező országokból, valamint az egész világból aggasztó jeleket tapasztaltak. Gulyás Gergely hozzátette: Magyarországon az aktív fertőzöttek száma csökkent, és a további csökkenést szeretnék garantálni.

A koronavirus.gov.hu hétfőn térképpel együtt tette közzé a legfontosabb tudnivalókat. Azt írták: a besorolás komplex szempontok alapján, az uniós besoroláshoz igazodik, valamint az adott országok aktuális fertőzöttségi viszonyai, járványügyi tendenciái és a Magyarországra való kockázatát veszi figyelembe. Az országok besorolását hetente felülvizsgálják, a kormány, illetve az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetnek megfelelően szükség esetén módosítja.

Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra. Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be; sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírustesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírustesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség.

Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre viszont nincs lehetőség.

Azon országok, amelyek Covid-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi mértéke súlyos, piros jelzést kaptak. Ezek: Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Fehérorosz Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Ukrajna, továbbá a legtöbb ázsiai, amerikai és az összes afrikai és ausztráliai ország.

Azon országok, amelyek aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos, sárga jelzést kaptak. Európában: Bulgária, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszországi Föderáció, Portugália, Románia, Szerb Köztársaság, Svéd Királyság; Ázsiában: Japán, Kínai Népköztársaság; Amerikában: Amerikai Egyesült Államok.

Azokat az országokat, amelyek sem sárga, sem piros jelzést nem kaptak, zöld kategóriába sorolták. A zöld kategória esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható - emelték ki.

A beutazási korlátozásokról szóló részletes szabályozás vasárnap jelent meg. A Magyar Közlönyben található kormányrendelet szerint külön szabályok érvényesek a katonai konvojok belépésére, a kapcsolt vállalkozások közötti utazásra és a korlátozott sávban történő határátlépésre, az agrárágazat szomszédos államokból érkező dolgozóira, a Magyarországon átutazókra, a nemzetközi sporteseményekre, sportolókra, valamint sportszakemberekre. Vannak továbbá különös méltánylást érdemlő esetek is: például az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele esetén, de a családi eseményeken - házasságkötés, keresztelő, temetés - részvétel esetén is kapható felmentés az általános szabályok alól - írja az MTI.