Újabb problémával kell szembenéznie Szilágyi István özvegyének. Jolika nénit egy helyi férfi zaklatja, akivel korábban jóban voltak a férjével.Néhány napja dühögve próbált bejutni az otthonába, és pénzt követelt. Akkor a biztonsági kamerának hála, ezt sikerült megakadályoznia a cég járőreinek és a rendőrségnek.

A zaklató azonban újra megjelent, és az sem zavarta, hogy az özveggyel volt egy 15 éves fiú, aki rendszeresen segít neki.



„Néhány napja sétálni indultunk, amikor az út túloldalán megjelent az a férfi. Ordított, hogy mindenkit kinyír. Fogalmam sincs mi a baja, hiszen korábban jó volt a kapcsolatunk. Végül ahogy kijöttünk a boltból és hazafelé indultunk, odarohant hozzánk és meg akarta ütni Gergőt, aki szerencsére fürge gyerek és el tudott hajolni. Végül szó szerint bemenekültünk a kapun és bezárkóztunk" – mesélte Jolika néni a Ripostnak.

Később a fiú kiment a kapuhoz, hogy megnézze ott van-e még a férfi. A zaklató, amint ezt meglátta, odament, és megpróbálta leköpni őt.

Jolika néni ezek után úgy döntött, feljelentést tesz ellene másodszor is.

„Legutóbb nem indult ellene eljárás, de remélem most már foglalkoznak vele, hiszen azóta is fenyeget és azért az mégsem járja, hogy egy gyereket is fenyegessen és zaklasson, pláne, hogy az én portámon leköpje"