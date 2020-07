A közelmútlban jelentette be az Rtl reggeli műsorában Papp Gergő, hogy 17 év után különváltak újtaik feleségével. A műsorvezető már új társra talált egy énekesnő személyében.

Bár még nem szerette volna nyilvánosságra hozni Papp Gergő, ki az új szerelme, ám horvátországi nyaralásuk alkalmával egy olvasó riporter lefülelte őket.

A műsorvezető Pintér Petra énekesnő oldalán találta meg a boldogságot.

"Szerettük volna, ha csak később kell kiállnunk a nyilvánosság elé, de nem azért, mert titkolózunk vagy ne vállalnánk a kapcsolatunkat. A Balaton mellett, ahol élünk, mindenki tudja már, hogy egy párt alkotok Petrával, egyszerűen csak szerettem volna másként kezelni a magánéletemet, mint korábban. Eddig intenzíven férjként szerepeltem, és ez most egy más helyzet. Valamint azt sem akartam, sőt még most sem szeretném, ha Petrát „Pimasz úr csajaként" aposztrofálnák és emiatt hátrány érné. Másfél éve találkoztunk először, de csak idén februárban ismerkedtünk össze. Egy közös barátunk születésnapját ünnepeltük, és a bulin összefutottunk. Mivel találkoztunk már a műsorban, csevegni kezdtünk, aminek az lett a vége, hogy hajnalig csak egymással beszéltünk. Azonnal egy hullámhosszra kerültünk, már az első pillanatban tudtam, hogy ez komollyá is fordulhat, és az érzés kölcsönös volt" - mesélte Gergő a Blikk megkeresésére.

"Nagyon jól megvagyunk, nemrég voltunk Horvátországban nyaralni, ahová a fiam, Ábel és az ő egyik barátja is velünk tartott. Petrát megismerte és kedveli a volt feleségem, Judit is, szerintem elég ritka, hogy mind a ketten jól kijövünk a másik új párjával."