Nemcsak az üzletekben, hanem néhány népszerű közterületen is kötelező lesz a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése Amszterdamban, Rotterdamban és számos francia városban - közölték csütörtökön a helyi önkormányzatok.

Amszterdamban augusztus 5-étől mindenkinek, aki elmúlt 13 éves, kötelező lesz a szájmaszk nemcsak az üzletekben, hanem néhány olyan népszerű közterületen, mint a piros lámpás negyed vagy a híres bevásárlóutca, a Kalverstraat. Hollandiában jelenleg csak a tömegközlekedési eszközökön kötelező szájmaszkot viselni, ideértve a komphajókat is.

A szigorítás oka, hogy nemrégiben ismét növekedni kezdett a koronavírusos fertőzöttek száma Hollandiában.

Ugyanebből az okból szigorítanak több francia városban is. A híres Bretagne-i tengerparti városkában, Saint-Malóban az önkormányzat rendelete szerint 11 éves kor fölött szabad téren is kötelező a szájmaszk viselése az óvárosban és az azt körülvevő városfalakon.

Orléans-ban péntektől a piacokon és este kilenc óra után a Loire folyó partján is kötelező lesz a szájmaszk.

A dél-franciaországi Bayonne-ban és Biarritzban a jövő héttől szintén kötelező lesz az utcán is a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése. Biarritzban éjszakánként lezárják a tengerparti strandokat, hogy elejét vegyék az éjszakai strandpartiknak.

Franciaországban a helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint naponta több ezer fővel növekszik a koronavírusos esetek száma.