Hódmezővásárhelyen nem élvezhetik a nyugodt fürdőzést a stranodlók, ugyanis valaki az elmúlt hetekben rendszeresen belepiszkít. A vízben úszó fekália miatt pedig már öt-hat alkalommal le is kellett engedni a a medence vizét.

Egy rejtélyes alak keseríti meg a kánikulában enyhülésre vágyók pihenését, ugyanis illemhelynek használja a hódmezővásárhelyi Török Sándor Strandfürdő meleg vizes medencéjét - írja a Délmagyarország.

Az elmúlt két hétben ötször-hatszor kellett leengedni a krema medence vizét, mert valaki belepiszkított - idézi a Bors Márki-Zay Péter, a város polgármesterét.

Két évvel ezelőtt is történt hasonló incidens, akkor a törzsvendégek, az úszómesterek és a kamerák segítségével sikerült leszoktatni róla az illetőt. A fürdő vezetősége most is hasonló megoldásban gondolkodik.

A vezetőség részéről felmerült az is, hogy a vandalizmus és korrupció elleni rendelet hatálya alatt adjunk jutalmat a nyomravezetőnek. Ha meglesz a szégyenteljes dolgot elkövető illető, feljelentjük és bepereljük – mondta a polgármester.

A víz leeresztése, a medence fertőtlenítése alkalmanként 200 ezer forintba kerül.