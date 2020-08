A 32 éves nő a közösségi oldalán számolt be arról, hogy döbbenetes dolgot talált kislánya nuggets-ében: egy szájmaszkot.

Laura Arber és gyerekei otthon álltak neki a hazánkban is népszerű gyorsétteremben vásárolt vacsorájuknak, amikor 6 éves kislány fuldokolni kezdett. Szerencsére sikerült a torkán akadt falattól megszabadítani a gyereket. Ám a nő csak ezután látta, mi is okozta a problémát: egy kék szájmaszk volt a csirkébe sütve.

,,Nem akartam hinni a szememnek! Egyértelműen egy maszk volt a csirkébe sütve, még a varratok is látszódtak! Szörnyű belegonoldni, mi lett volna, ha éppen nem vagyok a szobában. Akár meg is halhatott volna a lányom" – mondta a nő a Daily Starnak.

Az anya ezután visszament reklamálni a gyorsétterembe, ám ott nem igazán vették komolyan a problémát, azt mondták a csirkefalatok nem helyben készülnek.

Később viszont a cég szóvivője bocsánatot kért, és pénzvisszatérítést ígért a családnak, illetve kértek, adják vissza a terméket, hogy megvizsgálhassák az ügyet.

