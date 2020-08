Görög Zita kislánya a barátaival kirándult, amikor egy méhraj megtámadta őket. A kislány sírva ment haza, teste tele volt csípésekkel.

"Lotti a barátaival és az egyik gyerek anyukájával volt a Garancsi-tónál, ahová mi is - ha nem is napi, de heti szinten - járunk. Az egyik bokorból egy méhraj támadt rájuk. Lottinak beleszálltak a hajába, több helyen megcsípték a fejbőrét, az egyik még a fülét is megszúrta belülről. Legalább tíz méhszúrás volt a kislányomon, de a barátaink sem úszták meg. Szerencsére az anyuka kevésbé pánikolt, és magával nem törődve leszedte a két sikongató tiniről a méheket. Nagyon hálás vagyok annak a két idegennek is, aki hazahozta őket, mivel autó és telefon nélkül sétáltak" - mondta a Blikknek Zita. Hozzátette, lányát nagyon megviselte az eset.

"Kalciummal, ecetes borogatással és házilag kevert, levendulás teafaolajjal enyhítettük a csípéseket" - mesélte a műsorvezető, aki jelezte a közeli étteremnek a problémát. "Annyit mondtak, tudnak róla, nem ez volt az első ilyen eset az elmúlt hetekben. Legkisebb gyermekemmel is járunk oda, nem szeretném, ha ilyen élménnyel találkozna" - mondta Görög Zita.