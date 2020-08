Tokár Tomi és felesége, Kovács Dorottya első közös gyermeküket üdvözölték körülbelül 7 héttel ezelőtt. A vlogger anya pedig most őszintén válaszolt a rajongók kérdéseire a szüléséről és a felépüléséről.

„Baromi lassan gyógyulok. A szülés utáni 7. hétben vagyok, és még mindig fájdalmaim vannak. Nekem nem volt nagyon szerencsés szülésem, mindenféle sebesüléseket, sérüléseket szereztem. Már ülni tudok, de ha mászkálok, álldogálok, akkor még mindig érzem ezt a lefelé húzó érzést" – kezdte. Hozzátette, a munkába való visszaállás sem történt még meg, sőt, sokszor azt is végig kell gondolnia, mikor van ideje elmenni vécére. A gátseb, meg az egész szülés eléggé gajra vágott odalent. A nagyvécézés nekem 6 vagy 7 napig egyáltalán nem ment" – tette hozzá. Azt is elárulta, milyen a szexuális életük a szülés után: semmilyen. „Fájdalmaim vannak odalent, még mindig nem gyógyult meg a sebem, ennek még nem jött el az ideje. Nem tudom, hogy mikor tudunk visszaállni a normál kerékvágásba" – árulta el, és azt is, hogy milyen sérüléseket szerzett a szülés során. Az orvos vágott belőlem, mert úgy látta, hogy nem fér ki Andris feje, és valóban igaza lett. Ő még szakított belőlem egy jókora darabkát. Plusz ezen kívül még kijött az aranyerem is. Plusz most megállapítottak nálam egy hólyagsérvet. Ezen kívül még szétnyílt a hasfalam is." – tette hozzá.