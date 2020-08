Ugyan Magyarországon alacsonyabb a fertőzésszám, ez nem jelenti azt, hogy a megmaradt intézkedéseket nem kell betartani. A környező országokban növekvő betegszám indokolja, hogy mi is megtegyünk mindent a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A maszki viselése is ilyen, és továbbra is kötelező a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön, de a BKK nem reprezentatív felmérése szerint egyre kevesebben takarják el az arcukat.

"A maszk kizárólag akkor nyújt védelmet, ha helyesen hordjuk: nem az állunkon, a nyakunkon, vagy a fülünkön lógva, hanem úgy, hogy a lehető legjobban eltakarja a szájunkat és az orrunkat is, hiszen így akadályozza meg, hogy belélegezzük a vírust. Az előírás betartásával nemcsak magunkat védjük meg, de ugyanúgy az utastársainkat egészségét is óvjuk. (...) Budapesten az elmúlt hónapokban lazult a maszkviselési fegyelem. Míg a szabály bevezetésekor az utasok közel 100 százaléka betartotta az előírásokat, a BKK nem reprezentatív felmérése szerint jelenleg ez a szám 85 százalék körül, vagy egy kicsivel afölött mozog. A visszaesés egyik oka minden bizonnyal a nyári kánikula, ugyanakkor a melegben ugyanolyan hatalmas jelentősége van a maszkviselésnek, mint a kellemesebb időjárásban.