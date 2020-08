A szakember szerint a szülők többsége most már tudatosan vásárol olyan táskát, ami kétpántos, így szimmetrikusan terheli a törzset, esetleg van benne olyan deréktámasz, ami segít abban, hogy ergonomikusan feküdjön fel a hátra. Hozzátette: a gyerekek kevesebb mint 10 százaléka hord csak aszimmetrikus iskolatáskát, de a kétpántosnál is figyelni kell, hogy a pántok hossza egyforma legyen, azok egyformán terheljék a törzset. Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolatáska súlya az alsó tagozatosoknál sokszor meghaladja a gyermek testsúlyának 20 százalékát. Ezt véleménye szerint csökkenteni kellene, saját súlya 10 százalékánál többet senkinek sem kellene cipelnie, ami egy kisiskolásnál 2-3 kilót jelent. Lazáry Áron a műsorban kitért egy európai szaklapban két évvel ezelőtt publikált, ezer magyar iskolás bevonásával készített felmérésükre, ami szerint a gyerekek több mint 12 százalékának volt már több napig tartó gerincfájdalma. 7-12 éves kor közt a fiatalok 25-30 százaléka számolt be arról, hogy fájt már a dereka, háta vagy nyaka.Magyarországon a gerincgyógyászati társaság a kilencvenes évek elejére kifejlesztett egy iskolai gerincegészség-védő programot, ami a testnevelésórába beilleszthető, viszonylag egyszerűen elsajátítható 5-10 perces gerincspecifikus gyakorlatsor. Azt pedig, hogy Magyarországon már heti öt testnevelés óra van a tanrendben, komoly egészségvédő eszköznek nevezte. Elmondta: a gerinc az egész élet során fejleszthető, ha hetente két-három alkalommal sportolunk, tornázunk, már pár hét után érezhetjük jótékony hatását - írja az MTI.