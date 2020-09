Helen Pruszynskit még 1980 januárjában erőszakolták meg, majd kilenc késszúrással meggyilkolták. A tettesnek nem sikerült a nyomára bukkanni, hiába nyitották újra az ügyet évek múltán is. Azonban tavaly megtalálták a kegyetlen gyilkost, aki bevallotta tettét.

A 21 éves Helen Pruszynski egy denveri rádiónál dolgozott gyakornokként, ahová minden nap busszal járt. Egy nap azonban nem ment haza, szülei értesítették a rendőrséget, ezután a lány holttestét egy elhagyatott külterületi részen találták meg.

Kiderült, hogy megerőszakolták, majd kilenc késszúrással végeztek vele. A DNS-minta alapján azonban nem lett meg tettes.

Évek múltán ismét próbálták megtalálni az akkorra már frissült adatbázisban, de továbbra sem mutatott egyezést.

2019-ben bukkantak csak a nyomára, méghozzá a családfakutatás segítségével, amellyel az emberek elveszett rokonaikra bukkanhatnak. Ezúttal a rendőrségnek is jó szolgálatot tett ez a módszer, ugyanis így lett meg Helen gyilkosa, Curtis Clanton.

A kamionsofőrként dolgozó férfi minden bevallott, azt mondta, azóta gyötri a lelkiismeret-furdalás, főleg hogy már ő is apa lett. Korábban is ült nemi erőszakért, és bíróság elé állították családon belüli erőszak miatt is.

Elárulta, a buszmegállóban kényszerített a fiatal lányt, hogy menjen vele. Végig azt ígérte neki, hogy ha végzett, elengedi, még akkor is, mikor térdere kényszerítetett őt, hogy hátulról leszúrja.

A 62 éves Clanton életfogytiglani börtönbüntetést kapott, jó magaviseletért húsz év múlva szabadon engedhetik – írta meg a denverpost.com.

Helen szülei már nem élték meg az igazságszolgáltatást, de a nővére ott volt a tárgyaláson. Azt mondja, valamelyest megkönnyebbült, de ez nem hozza vissza a húgát.