A túlsúly cipelése egyébként is megterhelő a szervezet számára és az egyik fő oka más egészségügyi problémák kialakulásának is. Kutatások megállapították, hogy a túlsúly és az abból fakadó egyéb problémák mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott személynél súlyosra forduljanak a koronavírus tünetei.

A koronavírussal kapcsolatban több kutatás is foglalkozik azzal, hogy milyen összefüggés van az elhízás és a koronavírus között. A különböző elméletek szerint a túlsúly jelentősen megnöveli a kockázatát más egészségügyi betegségek kialakulásának és ennek következményeként súlyosabb koronavírus tünetek is előfordulathatak az adott páciensnél - írja az MTI.

Egy új tanulmány 5200 fertőzött esetét vizsgálta meg, közülük 35% elhízott volt. A kutatók megállapították, hogy a nagy testtömegindexű páciensek nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba koronavírus miatt, mint a kisebb tömegindexűek.

A kutatók arról is beszámoltak, hogy az elhízottak körében a túlsúly a tüdő kapacitását is csökkenti és plussz kilók miatt gyakori a gyulladások kialakulása, amelyek viszont gyengíti a szervezet védekező képességét, ezáltal kevésbé lesz ellenálló más betegségekkel szemben, így a koronavírussal szemben is.

Az elhízottság a kórházi kezelést is gátolja, mivel a kórházban a könnyebb légzés érdekében hasra fektetik a betegeket, ami a túlsúllyal rendelkezők esetében nehézkes, ezért számos esetben van a pácienseknek szüksége lélegeztetésre.