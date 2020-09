Különválásuk után most először szólalt meg Széki Kriszti, aki elárulta, hogy mi volt az az árulkodó jel, amiből rájött, hogy a rappernek új kapcsolata van. Beszélt arról is, hogyan élte meg az elmúlt hónapok nehézségeit.

Múlt héten bombaként robbant a hír, hogy Curtisnek máris új barátnője van. Az egyik válogatott kosárlabdázóval, Barna Judittal látták együtt. Kriszti sejtette, hogy férjének van valakije: "Azért is éreztem, hogy van neki valaki, mert napi szinten kapcsolatban voltunk, tehát telefon, videóbeszélgetés, és az utóbbi időben ez megszakadt, nyilván érezhető volt. Azért a nők nem hülyék, meg a megérzések nem csalnak. Szóvá is tettem neki, mondtam is neki folyamatosan, de tagadta. (...) Csalódott voltam, volt amikor szomorú, volt amikor nagyon éreztem a hiányát, volt amikor kevésbé, amikor dühös voltam, nagyon haragudtam rá és meg tudtam volna ölni. De azt gondolom, hogy ennek ki kellett derülnie, szembesülnöm kellett azzal, hogy igenis neki van valakije, vagy hogy mással is volt kapcsolata, vagy van, nem tudom. Most tudtam azt mondtani, hogy teljesen elengedtem ezt az egészet."



Kriszti azt is elmondta, hogy a nehéz időszak után most már úgy érzi, el tudja magát képzelni egy új kapcsolatban: "Egyelőre nem gondolkozom még továbblépésen, de nyilván 27 éves vagyok, előttem az élet, nyilván az az idő is el fog jönni. Nem mondom azt, hogy nyitott vagyok egy új párkapcsolatra, de igenis most már azt érzem, hogy a közeljövőben valószínűleg ez is be fog következni."