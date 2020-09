Kilenc tanút hallgattak meg Novozánszki Fanni gyilkossági ügyének tárgyalásán múlt héten. A lány egyik legjobb barátnője, H. Hajnalka is vallomást tett. Azt mondta, már nem reménykedik, szerinte Fanni biztosan nem él. A Borsnak pedig azt is elárulta, hogy ő találta meg azt a közel 5 millió forintot Fanni lakásában, amit az elkövető is kereshetett:

"Azt gondolom, Fanni pénze volt a cél, amit a helyszínre érkezve, a rendőröket segítve én találtam meg a szekrényben. Még csak nem is volt nagyon elrejtve, de nem járt sikerrel, aki a közel ötmillióra pályázott."

Dr. Brodmann Péter, a vádlott korábbi védője az mondta, a megtalált pénz nagy valószínűséggel már Fanni édesanyjához került.

Hajnalka a bíróságon azt is elmondta, hogy szerinte B. László nem egyedül tervelte ki tettét. Fanni a gyilkosság előtt három hónappal ismerkedett meg B. Erikával, aki anyagilag kihasználta a VV egykori szereplőjét. Erika képtelen volt Hajnalka szemébe nézni, amikor felkereste őt, mert Fannival baj történt. Később az is kiderült Hajnalka számára, hogy B. László és B. Erika jól ismerték egymást, ezért azt gondolja, mindkettejüknek köze lehet Fanni eltűnéséhez.