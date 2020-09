A járványügyi intézkedésekről is nyilatkozott Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorának vasárnap este.

Orbán szerint azért is most más a védekezés, mivel közelebb vagyunk a vakcinához. Márciusban senki sem tudta, mikor lesz vakcina, de most közelebb vagyunk. A következő év során lehet vakcina - nyilatkozta.

Orbán Viktor többek arról is beszélt, hogy a nemzeti konzultációt azért is szervezték, hogy a védekezési tervben részt vegyenek. Az emberek a konzultáció során egyértelművé tették, hogy védekezni akarnak, de az országnak működnie kell - tette hozzá. Ha az egészségügyi dolgozók el tudják viselni a növekvő terheket, akkor sikerülni fog - hangsúlyozta. Most sokkal inkább betartják az emberek a szabályokat, mint nyáron - mondta.

Március-áprilisban azért aggódtam, és azt figyeltem, hogy nem derül-e ki, hogy a gyermekekre is veszélyt jelent a vírus - mondta Orbán Viktor. Az idősek védelmét meg lehet oldani, de a gyerekekét sokkal nehezebb - tette hozzá. Egyelőre nem, derült ki, hogy a gyermekekre veszélyt jelent a vírus. Ki fogunk szabadulni ebből a nyomorúságból, és ki fogjuk addig bírni - hangsúlyozta.