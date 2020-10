A koronavírus-járvány alaposan átírta az emberek életét. Nem csak gazdaságilag, egészségügyileg, de lelkileg is megviselt mindenkit a vírus okozta bizonytalanság, bezártság és izoláltság.

Az ismert emberek között rengetegen voltak, akik a karantén alatt jöttek rá arra, hogy párkapcsolatuk nem az igazi - hazai és külföldi sztárok döntöttek a szakítás mellett.

Szabados Ágnes és Peleskey Bence

Az RTL híradósa és modell párja az első koronavírus-hullám alatt döntöttek úgy, hogy befejezik alig egy éve tartó románcukat. Ági és Bence három nap után költöztek össze, nagy szerelemben éltek egymás mellett és végezték a hétköznapi rutinjukat. A vírus azonban őket is tartósan egy fedél alá kényszerítette és azonnal kiütköztek a különbözőségeik. Úgy érezték, nem illenek össze és Bence kiköltözött a híradós lakásából. Néhány héttel később azonban kiderült, hogy a szerelmük nagyobb, mint gondolták, így azóta újra együtt vannak.

Hódi Pamela és Tóth Bence

Bombaként robabbant a hír, hogy Hódi Pamela és egykori focista kedvese, Tóth Bence kapcsolata megromlott és a tervezett házasságkötési dátumuk előtt pár nappal szakítottak egymással. Náluk is a karantén okozta a problémát. Az összezártság és az ingerszegény hétköznapok őket is eltávolították egymástól. Pamela úgy nyilatkozott, hogy rájött arra, párja még nem alkalmas a komoly kapcsolatra és a döntése végleges. Pár héttel a szakítás után azonban ők is újra egymásra találtak. Bár a kibékülésük óta Bence törölte magát a közösségi oldalakról és Pami sem posztol összebújós fotókat úgy mint régen, szerelmük azóta is tart.

Jamie King és Kylie Newman

A színésznő és féjre 12 évig tartó házassága a karantén időszak alatt futott végleg zátonyra. Csúnya válás lett a kezdetben tökéletes párkapcsolatuk vége. Jamie családon belüli erőszakkal vádolta meg egykori kedvesét. A férfi állítólag verbálisan és érzelmileg is bántalmazta a világsztárt, sőt családtagjaitól és gyerekeitől is elrázta őt. Az ő válásuk végleges.

Zsidró Tamás és Várkonyi Andi

A sztárfodrász és Bochkor Gábor egykori párja a karantén alatt nem tudtak egymással találkozni. Andi is és Tamás is a gyerekeikkel zárkózott be a biztonságos otthonukba. Mivel nagyon fiatal volt még a szerelmük, így az elzártság végzetesnek bizonyult.

Demi Lovato és Max Ehrich

Két hónap jegyesség és fél éves kapcsolat után az énekesnő és kedvese is úgy döntöttek, hogy felbonjták az egymásnak tett ígéretüket. Egy közeli ismerős szerint a páros a karantén alatt jött rá arra, hogy korai volt az eljegyzés és másképp képzelik el a jövőjüket. Barátokként váltak el egymástól.