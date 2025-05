Ha ezt csinálod tavasztól őszig, fittebb, nyugodtabb és ellenállóbb leszel, mint valaha

Bár elsőre nem tűnik sportnak, a kertészkedés igenis komoly fizikai aktivitás

Mozgásforma, ami a testet és a lelket is formálja

Bár elsőre nem tűnik sportnak, a kertészkedés igenis komoly fizikai aktivitás. Az ásás, hajlongás, emelés és öntözés nemcsak erősíti az izmokat, hanem javítja az egyensúlyérzéket, növeli a rugalmasságot és az állóképességet is. A mozgás intenzitása ráadásul rugalmasan alakítható: lehet tempósabb, ha például talajt forgatsz, de akár nyugodtabb is; ha éppen metszeni, palántázni támad kedved.

Napi egy óra aktív kertészkedés során akár 250 kalóriát is elégethetünk. Idősebbek vagy mozgásukban korlátozott emberek számára is ideális: kíméletes, mégis hatékony mozgásforma lehet.

Elmélyülés a természet ritmusában

Az egyik legnagyobb kihívás manapság a figyelem megőrzése. A telefonok, számítógépek és állandó értesítések világában nehéz valóban jelen lenni. A kert viszont nem kéri a figyelmet, hanem követeli azt. A növényekkel való törődés visszahoz a jelenbe, elcsendesíti a gondolatokat, és segít egy adott tevékenységre koncentrálni.

Kapcsolódás a természethez – és önmagunkhoz

A kertben végzett munka nemcsak a növényekkel segít mélyebb kapcsolatot teremteni, hanem saját magunkkal is. A természetes elemek – föld, növények, napfény – ösztönösen lelassítanak, és emlékeztetnek minket arra, hogy képesek vagyunk változást hozni – akár a saját életünkben is. Sokan számolnak be arról, hogy kertészkedés közben megnyugszanak, új ötletek születnek bennük, és tisztábban látják a gondjaikat. Ez nem véletlen: a természetben végzett, ismétlődő mozdulatok segítenek feldolgozni a nap eseményeit, és lehetőséget adnak az elmélyülésre.