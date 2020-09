Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore volt felesége a Big Brother olasz változatában szerepel, ahol az egyik társa megkérdezte tőle, mit tud Schumacherről, aki 2013-ban szenvedett súlyos síbalesetet, azóta a családja szinte semmit sem árul el állapotáról.

„Nem tud beszélni, csak a szemeivel kommunikál. Három ember mehet csak be hozzá, rajtuk kívül senki sem láthatja" – mesélte a nő, majd azt is hozzátette, úgy tudja a család elköltözött Svájcból Spanyolországba, ahol a felesége egy komplett kórházat rendezett be az otthonukban – írta a The Sun.

Nem rég egy dokumentumfilm készült az egykori Forma-1-es pilótáról, ahol egy svájci idegsebész, Erich Riederer beszélt arról, hogy nem sok esélyt lát arra, hogy valaha felépül. Szerinte Schumacher most vegetatív állapotban van. Az orvos úgy véli, a baleset után túl későn kezdték meg az operációt, így a nyomás egyre csak nőtt a koponyában, ezért jobban károsodhatott az agy.