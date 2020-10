Elképesztő rajongótábora van Horváth Tamásnak, akit követői elhalmoznak a figyelmességükkel, szeretetükkel.

„Van egy olyan rajongóm, aki szinte az egész munkásságomat végigköveti. Amelyik koncertemre csak tud, eljön. Nemrég egy albumot is készített, amiben az elmúlt 11 évemet foglalta össze. Nagyon jól esik az ilyen gesztus, hálás vagyok, hogy ilyen rajongóim vannak.Még most is meghatódom, ha arra gondolok, hogy az egyik mozgássérült rajongóm nagy szervezés árán eljutott a koncertemre, ahol egy percet sem akart ülni. A kordonba kapaszkodva élvezte a koncertet, 75 percen keresztül gyakorlatilag állt. Az egyik kezével kapaszkodott, a másikkal a zene ütemére csápolt. A koncert végén lementem hozzá és neki ajándékoztam a kesztyűmet, ami igazán kedves darab számomra és a koncerteken is mindig velem van. Mindketten elérzékenyültünk, nagyon megható pillanat volt" – mondta Horváth Tamás, aki nem véletlenül rajong ezért a kiegészítőért.

„Ha valaki, én aztán nagy Michael Jackson rajongó vagyok. Van egy amerikai kiadású Thriller bakelitem, óriási becsben tartom, vitrinben. Minden lemezem megvan tőle, rengeteg könyvem, relikviám van. Az egyik legfelemelőbb emlékem az volt, amikor a poplegenda egyik kesztyűjét én is felvehettem" - emlékezett vissza az énekes, aki a Sztárban sztár döntője előtt viselhette a legendás darabot. „Az egyik nagy Jackson-relikvia gyűjtő ajánlotta fel nekem, hogy a döntő előtt belebújhatok. Tudta, hogy nekem ez mennyit jelent, hiszen pont Jacksont kellett alakítanom a döntőben. Nekem ez egy olyan pillanat volt, amit soha nem felejtek el. Az érzés, hogy a „királyon" volt az a kesztyű, amit én is felpróbálhattam, leírhatatlan" – vallotta be a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak az énekes. A teljes beszélgetés IDE kattintva hallgatható vissza.