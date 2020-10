A fiatal lány állítása szerint a bulin csoportosan megerőszakolták, majd az férfi is rátámadt, aki felajánlotta, hogy hazaviszi. Azonban az áldozat először csak egy barátjának mesélt a szörnyű éjszakáről, ám a hír végül az édesanyjához is eljutott, aki azonnal felhívta a rendőrséget. A következő napokban hat embert vettek őrizetbe, ebből négyet le is tartóztattak. A gyanúsítottak pedig váltig állítják, hogy szerintük nem történt erőszak, hiszen a lány maga egyezett bele a csoportos szexbe - írja a Mirror.

A partiban leginkább 18-25 év közötti fiatalok vettek részt. Volt egy férfi, megígérte a fiatal lánynak, hogy épségben hazaviszi és megvédi a többiektől, amiért valószínűleg szexet kért cserébe. Hiszen a brutális támadás után, még egyszer ő is megerőszakolta. Azt egyelőre viszont nem lehet tudni, hogy ez a férfi is részt vett- e a csoportos erőszakban vagy egyedül támadt rá a kiskorúra.