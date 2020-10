Hujber Ferenccel való válása után, három évvel ezelőtt rátalált a szerelem az exfeleségre. Saját bevallása szerint mély kapcsolat fűzi párjához, akivel együtt szeretne megöregedni.

"Három éve vagyunk együtt a párommal, vele szeretnék megöregedni. Egy elképesztően mély szerelem van közöttünk. Tényleg mindennap hálát adok mindennek, ami most van. A gyerekeimet úgy szereti, mintha a sajátjai lennének, és ők is úgy tekintenek rá, mintha az apjuk lenne. Ő egy csodálatos ember. Most is épp kerítést épít otthon, miközben én itt fellépek. Mindig az fontos számára, hogy nekünk legyen jó, szóval kijelenthetem, nagyon szerencsés vagyok" - mesélte a Blikknek Cynthia.