Ha kütyü vagy párkapcsolat, csak kérdezd Bencét!

Dezső Bence már 15 évesen videókat készített, de akkor még a szűk környezete sem tudott róla. Az erdélyi fiú 4 éve robbant be a köztudatba, amikor YouTube követőinek száma elérte a 100 ezret, rá egy évre elnyerte az Év Innovatív Vállalkozója díjat. Közben Budapestre költözött, népszerűsége pedig töretlen, vloggerként már 564 ezer követője van. A Playboy videós kategóriában The Man of The Year címre jelölte. Ezt a címet végül ugyan nem ő vihette haza, de a 2020-as Joy social media award #szerelmesvagyok kategóriáját toronymagasan megnyerték párjával, Markó Rebekával.

Az egész utca minket nézett, a nagy kedvenc



Bence gyorsan dolgozik, egy videója átlagosan 2 óra alatt elkészül. Kedvence az Egész utca minket nézett, ezt bármennyiszer újra tudja nézni, mert tömör lett és pörgős, és tele van poénokkal és nem várt szituációkkal. Ezt a véleményét sokan osztják: közel 750 ezren voltak még kíváncsiak rá.

Inspiráció mindenhonnan



Az ihlet mindig máshonnan érkezik: híreket olvas, hallgat, újabban pl. épp az Origo Hírcast-jét, pörgeti a tech rovatot, követi a mobilokkal, laptopokkal kapcsolatos híreket. De konkrét forrása nincsen, a környezete és az aktuális kedve alapján dönti el, hogy miről szóljon a következő videó. És ha szívesen hallgatjátok Bencét, jó hírünk van: tervei közt szerepel saját podcast indítása is.

A 22 éves fiú tanácsait olyanok is nézik, akik 10-20 éves házasságban élnek



Rebekával közösen készítenek párkapcsolati témákat boncolgató videókat is. Kendőzetlenül őszintén osztják meg gondolataikat sok mindenről. Elsősorban a 20-30-as korosztályt célozzák meg videóikkal, de számos olyan nézőhöz is eljutottak, akik már 10-20 éve házasságban élnek.