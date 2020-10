Szemereyné Pataki Klaudia azt kérte a kecskemétiektől, hogy az írott és íratlan járványügyi szabályokat egyaránt tartsák be, mert a megyeszékhely gócpont lett. Bejegyzésében arra is kitér, hogy a Budai utcai szabadtér piacot kordonnal veszik majd körbe és a piacfelügyelők, illetve városrendészek a belépési pontokon is ellenőrzik a maszk használatát. A közelgő halottak napja alkalmából pedig arra kérte a kecskemétieket, hogy mivel október 30-án, 31-én és november 1-jén várhatóan zsúfoltak lesznek a temetők, ott is viselje mindenki a maszkot.