A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) listájára szeptember közepén felvették Budapestet, majd fokozatosan egyre több megyét is. Legutóbb október 22-én frissítették, akkor már csak négy megye - Bács-Kiskun, Békés, Fejér és Tolna - nem szerepelt rajta. Az újabb, pénteki frissítéssel Magyarország teljes területe kockázatosnak minősül.



Felkerült a listára egy sor további ország és terület is, például Ciprus, a közép-európai régióból pedig egyebek mellett az eddig nem kockázatosnak ítélt horvátországi megyék és szlovéniai községek.

A kockázatos besorolás azzal jár, hogy az ilyen területről Németországba érkezőknek tíz napra házi karanténba kell vonulniuk, és értesíteniük kell a helyi egészségügyi hivatalt. Megérkezés után készített negatív koronavírusteszt esetén az egészségügyi hivatal elrendelheti a karantén feloldását. Egy november 8-án életbe lépő új szabály szerint tesztet legkorábban az ötödik nap elteltével lehet készíttetni.



A kockázatos besorolásról közösen dönt az RKI, a szövetségi egészségügyi minisztérium, a külügyminisztérium és a belügyi tárca. A döntést megelőző elemzés első szakaszában azt vizsgálják, hogy hol vannak olyan régiók - nagyobb közigazgatási egységek vagy egész országok -, amelyekben meghaladta az ötvenet az utóbbi hét napon regisztrált SARS-Cov-2-fertőzöttek százezer lakosra vetített száma, vagy olyan térségek, amelyekben ugyan még nincs a fertőzöttek száma a határérték felett, de egyéb körülmények a fertőzés fokozott kockázatát jelzik.

A döntést megelőző mérlegelés második szakaszában a járvány elfojtását célzó helyi erőfeszítéseket elemzik, így vizsgálják egyebek mellett a tesztelési kapacitást és az elvégzett koronavírustesztek számát.



A kockázatos besorolás azzal is jár, hogy a külügyminisztérium utazási figyelmeztetést ad ki, amelyben nyomatékosan eltanácsolja a német állampolgárokat attól, hogy nem feltétlenül szükséges esetben felkeressék az adott régiót.