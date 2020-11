Curtis nem jelent meg a vasárnapi Sztárban sztárban, és nem is lehetett elérni. Senki nem tudta, hol van, és miért nem ment el a műsorba. Később közösségi oldalán adott magyarázatot, azt írta, elhunyt édesapja hiánya feldolgozhatatlan a számára. Curtis egy barátja most megszólalt arról, hogy mi is történhetett a rapperrel.