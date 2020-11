A szombattól életbe lépő intézkedések keretében a 100 négyzetméternél kisebb területű boltokban 10 négyeztméterenként egy vásárló tartózkodhat, a 100 négyzetméternél nagyobb üzeletekben 15 négyzetméterre juthat egy személy. Az utóbbi előírás a templomokra is vonatkozik.

A szállodák csak a szolgálati céllal utazókat fogadhatják. A bevásárlóközpontokban csupán az élelmiszer-, és illatszerboltok, patikák, állateledelboltok, barkácsáruházak és szolgáltatások üzemelhetnek majd.



Hétfőtől az általános iskolák alsó tagozatai is áttérnek távoktatásra, a hagyományos oktatást már korábban felfüggesztő felsőtagozatos osztályok, valamint középiskolák esetében ez az intézkedés egyelőre november 29-ig marad érvényben.



Morawiecki közölte: elemzések szerint az intézkedések be nem tartása, illetve a múlt heti tüntetések folytatása esetén november végén még ötezerrel magasabb lehet a fertőzések egyébként várható napi növekménye, január végéig ez összességében plusz 600 ezer fertőzést jelenthet az optimista, vagyis a szabályok betartásával számító járványfeljődési görbéhez képest.



Annak kapcsán, hogy a járvány előző napokban észlelt lassítása után szerdán rekordmagas, 24 692 esetet számláló napi növekményt jegyeztek, a kormányfő megállapította: ez túl sok ahhoz, hogy a járvány stabilizációjáról lehessen beszélni, a bejelentett szigorításokra éppen ezért van szükség.

Amennyiben az új fertőzések napi száma 100 ezer lakosra átszámítva meghaladná a 70-75 esetet, szükség lesz teljes nemzeti karanténra, a kijárási tilalomra - helyezte kilátásba Morawiecki. A szerdai adatok szerint 100 ezer lakosra átszámítva mintegy 65 esetet jegyeztek.



A kormány járványügyi tanácsadója, Andrzej Horban professzor a sajtóértekezleten elmondta: normálisan működő egészségügyi rendszer esetén a koronavírus-fertőzések 1-2 százaléka halálos. Amennyiben azonban a megbetegedések száma túllépné a reálisan megvalósítható segítségnyújtás határait, a halálozási arány 10 százalékosra ugorhat fel.



Morawiecki bejelentette a szigorítások sújtotta vállalkozásoknak szánt újabb támogatási csomagot is, ennek keretében többek között újból felfüggesztik a társadalombiztosítási járulékok befizetésének kötelességét, és támogatást nyújtanak a cégeknek a munkahelyek megőrzése érdekében.

A kormányfő egyúttal közölte: az idei lengyel költésvetési hiány valószínűleg a néhány héttel ezelőtt vártnál alacsonyabb lesz, s az így keletkezett tartalékot éppen a munkahelyek, a vállalkozók támogatására szánják.