Gyászol a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Zsóka néni koronavírusban halt meg a napokban. A biológia- és testneveléstanár még csak nem is sejtette, hogy elkapta a betegséget.

„Reggel megkérdeztem az osztálytársaimat, tőlük tudom, hogy Zsóka néni a kórházban meghalt. Biológiát és a tesit tanított, de a suliban még csak megemlékezést se tartottak róla" – mondta egy hetedikes diák a Blikknek.

A tanárnő Kunhegyesen élt, onnan járt be busszal minden nap Tiszafüredre tanítani.

„Zsóka fáradtságra panaszkodott az utóbbi időben, ezért is vártuk az őszi szünetet. Eszébe sem jutott, hogy a vírus támadta meg. Igazságtalan a sorstól, hogy négy nap alatt meghalt. A férje, Gyula is testnevelő tanár, mellette kézilabda edző, a csapattal mérkőzésekre is jár. Bár most sincs tünete, mégis emészti magát, lehet, hogy épp tőle kapta el a vírust" – mondta el a Blikknek az egyik családtag.

Férje már korábban mentőt akart hívni hozzá, ám a nő azt kérte várjanak még. Majd két nap múlva nagyon rosszul lett, ekkor végeztek egy tesztet is, ám az nem mutatta ki egyértelműen a vírust. A debreceni kórházba került, ahol kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása van, és azonnal lélegeztetőgépre tették, ekkor már beigazolódott a koronavírus gyanúja. Zsóka azonban néhány nap múlva meghalt.

Vele együtt szeptember óta hét tanár veszítette életét a járvány miatt.