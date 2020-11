A koronavírus az idősebbekre jelenti a legnagyobb veszélyt, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a fiatalabbaknak nem kell vigyázniuk. A koronavírus szombati áldozatai között egy 32 éves férfi is volt.

Vasárnapra 4673 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, szombaton ez és a halálozások száma is magasabb volt. A Koronavírus.gov.hu-n azt is közzéteszik, milyen betegségekkel rendelkeztek a elhunytak, de a korukat és a nemüket is feltüntetik. Ez alapján a szombati elhunytak közül a legfiatalabb egy 32 éves férfi volt, aki mentális retardációban és epilepsziában szenvedett - írja a Blikk.