Ahogy azt korábban megírtuk, Orosz Bernadettet brutálisan összeverte nyugalmazott katonatiszt párja. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett ráismerni.

Az ügy azóta is bonyolódik: a férfi az áldozattól ötmillió forintos kártérítést követel, személyiségi jogainak megsértése miatt. Ez véleménye szerint abban merült ki, hogy Bernadett kiírta a támadója teljes nevét abban a posztban, amiben elmondta, hogy mit tett vele.

Tegnap lezajlott a K. István által indított személyiségi jogi pernek a második felvonása a Miskolci Törvényszéken, ahonnan a feltételezett gyanúsított távol maradt.

A bántalmazási ügyben megszületett az orvosszakértő véleménye Orosz Bernadett sérüléseiről, amelyekről megállapították, hogy az áldozat sérülései az orrcsont hajszáltörésén kívül nyolc napon belül gyógyultak - írja a Ripost.

A tárgyaláson K. István ügyvédje is megszólalt.

„Egy elmeorvos szakértő ebben az ügyben is fogja vizsgálni Istvánt amiatt, hogy azok a jelzők igazak lehetnek-e rá, amikkel Bernadett illette őt korábban. De István bizonyítani fogja azt is, hogy mekkora sérelem érte, rengeteg halálos fenyegetést kapott, atrocitások érték, leköpték az utcán, és a fiát is megfélemlítették. S bizonyítani fogja azt is, hogy az állításával szemben Bernadett az osztálytalálkozóra önszántából kísérte el" - mondta dr. Visontai Csongor.